2019-08-17T15:52:47+03:00
Происшествия

В Казани завершились работы на месте утечки аммиака

Уровень загазованности внутри складского помещения молочного комбината доведён до нормы
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: из материалов пресс-служб.Фото: из материалов пресс-служб.
Изменить размер текста:

Накануне на казанском молочном комбинате произошла утечка аммиака. Угроза для населения была снята еще после происшествия, за пределы помещения аммиак не выходил.

– Ночью на месте химической аварии продолжался контроль уровня загазованности, поскольку внутри складского помещения сохранялась достаточно большая концентрация паров аммиака - порядка 135 мг/куб. метр, - сообщил командир профессионального аварийно-спасательного формирования «РегионСпас» Кирилл Дмитриев,

Во избежание превышения ПДК помещение проливали тонкораспылённой струёй воды, была проведена продувка системы трубопровода. 17 августа в 15.30 уровень загазованности внутри складского помещения довели до нормы. А аммиак из аварийного патрубка перекачали в резервный резервуар, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстанцы стали чемпионами Всемирных игр полицейских и пожарных
В Казани вандалы изрисовали набережную озера Кабан
«Рубин» весь сезон проведет на Центральном стадионе
В Казани нашли водителя, катавшего девушку на крыше машины
Татарский театр им. Камала впервые примет участие в международном фестивале в Румынии
В Татарстане дроны стали летать без разрешений в три раза реже
«Рубин» ответил на штрафы РФС видео с Докампо
В Йошкар-Оле водитель иномарки потерял сознание за рулем и врезался в бордюр
В Татарстане мужчину вытащили из горящей квартиры при помощи автолестницы
Татарстанца приговорили к колонии за убийство отчима подруги
В Татарстане собрали первый миллион тонн зерна урожая-2019
В Йошкар-Оле вынесен приговор по делу об убийстве и расчленении пенсионера МВД
В Марий Эл разыскали пенсионера, заблудившегося в лесу
В Марий Эл в ДТП при обгоне пострадали три человека, в том числе 8-летний ребенок
Уроженец Татарстана участник шоу «Голос» Данил Буранов представит Россию на «Новой волне-2019»