В Казани завершились работы на месте утечки аммиака
Накануне на казанском молочном комбинате произошла утечка аммиака. Угроза для населения была снята еще после происшествия, за пределы помещения аммиак не выходил.
– Ночью на месте химической аварии продолжался контроль уровня загазованности, поскольку внутри складского помещения сохранялась достаточно большая концентрация паров аммиака - порядка 135 мг/куб. метр, - сообщил командир профессионального аварийно-спасательного формирования «РегионСпас» Кирилл Дмитриев,
Во избежание превышения ПДК помещение проливали тонкораспылённой струёй воды, была проведена продувка системы трубопровода. 17 августа в 15.30 уровень загазованности внутри складского помещения довели до нормы. А аммиак из аварийного патрубка перекачали в резервный резервуар, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU