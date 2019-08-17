В Казани завершились работы на месте утечки аммиака

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-17T15:52:47+03:00

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Накануне на казанском молочном комбинате произошла утечка аммиака. Угроза для населения была снята еще после происшествия, за пределы помещения аммиак не выходил.

– Ночью на месте химической аварии продолжался контроль уровня загазованности, поскольку внутри складского помещения сохранялась достаточно большая концентрация паров аммиака - порядка 135 мг/куб. метр, - сообщил командир профессионального аварийно-спасательного формирования «РегионСпас» Кирилл Дмитриев,

Во избежание превышения ПДК помещение проливали тонкораспылённой струёй воды, была проведена продувка системы трубопровода. 17 августа в 15.30 уровень загазованности внутри складского помещения довели до нормы. А аммиак из аварийного патрубка перекачали в резервный резервуар, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU