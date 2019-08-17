2019-08-17T17:05:27+03:00
Спорт

Татарстанцы стали чемпионами Всемирных игр полицейских и пожарных

В финале хоккеисты «Динамо-МЧС» был сильнее канадской команды
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.
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Клуб «Динамо-МЧС» из Татарстана стал чемпионом XVIII Всемирных игр полицейских и пожарных, которые проходили в китайском городе Чэнду. На турнире «динамовцы» представляли не только республику, но и Россию.

В матчах на групповом этапе «Динамо-МЧС» победило своих соперников. В полуфинале татарстанцы со счетом 13:0 разгромили французских хоккеистов. В финале россияне играли с канадской командой и обыграли оппонентов со счётом 5:1.

Как отметил вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов, эта команда стала правопреемницей команды «Динамо» МВД Татарстана, которая уже дважды становилась победителем Всемирных игр полицейских и пожарных по хоккею в элитном дивизионе в 2011 и 2013 годах.

– В составе только динамовцы из Татарстана, – сказал пресс-службе ГУ МЧС России по республике Рябов. – В их числе как молодые сотрудники МЧС, так и ветераны республиканского хоккея, имеющие богатый опыт выступлений за команды мастеров «Ак Барс» и «Нефтехимик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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