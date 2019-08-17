«Рубин» ответил на штрафы РФС видео с Докампо

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-17T14:50:55+03:00

На нем главный тренер провёл совещание и тренировку

Изменить размер текста: A A

В своем официальном аккаунте в соцсети казанский «Рубин» сообщил болельщикам о том, что воодушевляющих видео с речами Романа Шаронова из раздевалки клуба больше не будет.

Причина тому штрафы от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС: на 1 миллион рублей клубу, и на 200 тысяч Шаронову.

– 14 августа КДК РФС оштрафовал клуб за «систематическое представление тренера Романа Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера», а самого тренера за «систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера». Исправляемся, – говорится на официальном сайте «Рубина».

Вместе с этим клуб опубликовал видео под названием «Один день с главным тренером». В нем главный тренер клуба Эдуардо Докампо провёл совещание с другими наставниками, теоретическое занятие с игроками, а также тренировку.

Эдуардо Докампо Один день с главным тренером.В видео вы увидите собрание тренеров, теорию и тренировку глазами главного тренера Рубина. Видео: FC Rubin Kazan

ИСТОЧНИК KP.RU