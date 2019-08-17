2019-08-17T14:50:55+03:00
Спорт

«Рубин» ответил на штрафы РФС видео с Докампо

На нем главный тренер провёл совещание и тренировку
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Эдуардо Докампо.Эдуардо Докампо.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В своем официальном аккаунте в соцсети казанский «Рубин» сообщил болельщикам о том, что воодушевляющих видео с речами Романа Шаронова из раздевалки клуба больше не будет.

Причина тому штрафы от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС: на 1 миллион рублей клубу, и на 200 тысяч Шаронову.

– 14 августа КДК РФС оштрафовал клуб за «систематическое представление тренера Романа Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера», а самого тренера за «систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера». Исправляемся, – говорится на официальном сайте «Рубина».

Вместе с этим клуб опубликовал видео под названием «Один день с главным тренером». В нем главный тренер клуба Эдуардо Докампо провёл совещание с другими наставниками, теоретическое занятие с игроками, а также тренировку.

Эдуардо Докампо Один день с главным тренером.В видео вы увидите собрание тренеров, теорию и тренировку глазами главного тренера Рубина. Видео: FC Rubin Kazan

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Рубин» весь сезон проведет на Центральном стадионе
В Казани нашли водителя, катавшего девушку на крыше машины
Татарский театр им. Камала впервые примет участие в международном фестивале в Румынии
На казанском молочном комбинате продолжают устранять последствия утечки аммиака
В Татарстане дроны стали летать без разрешений в три раза реже
В Йошкар-Оле водитель иномарки потерял сознание за рулем и врезался в бордюр
В Татарстане мужчину вытащили из горящей квартиры при помощи автолестницы
Татарстанца приговорили к колонии за убийство отчима подруги
В Татарстане собрали первый миллион тонн зерна урожая-2019
В Йошкар-Оле вынесен приговор по делу об убийстве и расчленении пенсионера МВД
В Марий Эл разыскали пенсионера, заблудившегося в лесу
В Марий Эл в ДТП при обгоне пострадали три человека, в том числе 8-летний ребенок
Уроженец Татарстана участник шоу «Голос» Данил Буранов представит Россию на «Новой волне-2019»