2019-08-16T18:58:04+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле вынесен приговор по делу об убийстве и расчленении пенсионера МВД

Виновными в этом признали двух местных жителей
Олег ЛУГОВОЙ
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На двоих они получили 24,5 года колонии.На двоих они получили 24,5 года колонии.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Грабеж и убийство – виновными в этом были признаны 30-ти и 36-ти летние жители Йошкар-Олы.

Как было установлено на суде, в ночь на 30 декабря прошлого года в одном из кафе столицы Марий Эл указанные мужчины по пьяни решили ограбить другого отдыхавшего там клиента, который как потом выяснилось являлся пенсионером МВД.

Напали на улице. Один из злоумышленников избил потерпевшего и забрал у него 300 рублей. После этого прошло некоторое время и криминальный дуэт снова встретил свою жертву. Младший из осужденных избил мужчину. В этот раз у него отобрали меховую шапку и серебряное кольцо на общую сумму, превышающую 4,7 тысячи рублей.

Потерпевший было попытался вернуть вещи и получил удар ножом в шею. Напавший отрезал мужчине голову и унес с собой, а после выкинул под балкон соседнего с местом преступления дома. Утром прохожие обнаружили тело убитого. А через несколько часов и отрезанную голову.

- В итоге непосредственно совершившего убийство суд приговорил к 21 году колонии строгого режима, а его старшего подельника к 3,5 годам колонии общего режима. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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