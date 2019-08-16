2019-08-16T19:20:49+03:00
Общество

В Татарстане собрали первый миллион тонн зерна урожая-2019

А по количеству его намолота лидирует Заинский район
Алина ГАБДУЛИНА
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В августе 2018 года в Татарстане намолочено было 2,3 миллиона тонн зернаВ августе 2018 года в Татарстане намолочено было 2,3 миллиона тонн зернаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Аграрии Татарстана собрали первый миллион тонн зерна урожая 2019 года. При этом, по количеству намолоченного зерна лидируют Заинский (71,8 тысяч тонн), Сармановский (52,6 тысяч тонн) и Азнакаевский (49,2 тысяч тонн) районы.

По данным на 16 августа, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с территории в 336,3 тысяч гектар. В частности, в Алькеевском районе зерновые собрали с 14,6 тысячи гектар, в Заинском – с 15,1 тысячи гектар, в Нурлатском – с 12,6 тысячи гектар, а в Зеленодольском – с 4,6 тысячи, сообщает Минсельхозпрод республики.

Отметим, что в августе 2018 года в Татарстане намолочено было 2,3 миллиона тонн зерна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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