Татарский театр им. Камала впервые примет участие в международном фестивале в Румынии

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-17T12:55:50+03:00

15 октября на одной из сцен Бухареста они покажут спектакль «Однажды летним днем»

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Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала впервые примет участие в Международном фестивале Fest(in) on the Boulevard в Бухаресте. Он станет единственным представителем России на этом мероприятии.

15 октября татарстанская труппа покажут спектакль «Однажды летним днем» Йона Фоссе в постановке Фарида Бикчантаева.

Другими участниками фестиваля станут театры из Германии, Израиля, Болгарии, Венгрии и Румынии.

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ИСТОЧНИК KP.RU