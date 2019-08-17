Татарский театр им. Камала впервые примет участие в международном фестивале в Румынии
15 октября на одной из сцен Бухареста они покажут спектакль «Однажды летним днем»
Фото: пресс-служба татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала
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Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала впервые примет участие в Международном фестивале Fest(in) on the Boulevard в Бухаресте. Он станет единственным представителем России на этом мероприятии.
15 октября татарстанская труппа покажут спектакль «Однажды летним днем» Йона Фоссе в постановке Фарида Бикчантаева.
Другими участниками фестиваля станут театры из Германии, Израиля, Болгарии, Венгрии и Румынии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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