2019-08-17T12:55:50+03:00
Звезды

Татарский театр им. Камала впервые примет участие в международном фестивале в Румынии

15 октября на одной из сцен Бухареста они покажут спектакль «Однажды летним днем»
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба татарского государственного академического театра имени Галиасгара КамалаФото: пресс-служба татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала
Изменить размер текста:

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала впервые примет участие в Международном фестивале Fest(in) on the Boulevard в Бухаресте. Он станет единственным представителем России на этом мероприятии.

15 октября татарстанская труппа покажут спектакль «Однажды летним днем» Йона Фоссе в постановке Фарида Бикчантаева.

Другими участниками фестиваля станут театры из Германии, Израиля, Болгарии, Венгрии и Румынии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Рубин» весь сезон проведет на Центральном стадионе
В Казани нашли водителя, катавшего девушку на крыше машины
На казанском молочном комбинате продолжают устранять последствия утечки аммиака
В Татарстане дроны стали летать без разрешений в три раза реже
«Рубин» ответил на штрафы РФС видео с Докампо
В Йошкар-Оле водитель иномарки потерял сознание за рулем и врезался в бордюр
В Татарстане мужчину вытащили из горящей квартиры при помощи автолестницы
Татарстанца приговорили к колонии за убийство отчима подруги
В Татарстане собрали первый миллион тонн зерна урожая-2019
В Йошкар-Оле вынесен приговор по делу об убийстве и расчленении пенсионера МВД
В Марий Эл разыскали пенсионера, заблудившегося в лесу
В Марий Эл в ДТП при обгоне пострадали три человека, в том числе 8-летний ребенок
Уроженец Татарстана участник шоу «Голос» Данил Буранов представит Россию на «Новой волне-2019»