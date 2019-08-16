Вице-премьер РФ Виталий Мутко в Казани: в арендном жилье нуждаются порядка 7 миллионов россиян

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-16T15:24:17+03:00

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В пятницу, 16 августа, вице-премьер России Виталий Мутко прибыл в Казань с рабочим визитом. Во время встречи с журналистами он рассказал о состоянии рынка арендного жилья в стране. В таковом сейчас нуждаются порядка 7 миллионов россиян. В частности, это молодые семьи, соцработники и полицейские.

Однако, несмотря на спрос, арендное жилье в стране строится в недостаточных количествах.

- Ход реализации нацпроекта «Жилье» будет обсуждаться сегодня в Казанском Кремле при участии президента Татарстана Рустама Минниханова, - отметили в пресс-службе Минстроя республики.

В ходе мероприятия обсудят и арендное жилье.

Отметим, что целью визита Мутко было проведение в Казани двух совещаний, но помимо этого он побывал в Горкинско-Ометьевском лесу и жилом комплексе "Весна".

ИСТОЧНИК KP.RU