В Татарстане мужчину вытащили из горящей квартиры при помощи автолестницы

СЕГОДНЯ 19:56 2019-08-16T19:56:20+03:00

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Пожар в однокомнатной квартире в пятиэтажке на улице Советской в Бугульме начался в 4.05 в пятницу, 16 августа. Дым из окна пятого этажа заметили прохожие, они и вызвали пожарных.

Во время разведки пожарные обнаружили, что в горящей квартире находится 26-летний мужчина. Вытаскивали пострадавшего через окно при помощи автолестницы - во время самостоятельного тушения огня он получил ожоги 1-2 степеней тяжести.

- Пострадавший госпитализирован в ЦРБ Бугульмы, - сообщили в МЧС Татарстана. - По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU