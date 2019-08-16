В Йошкар-Оле водитель иномарки потерял сознание за рулем и врезался в бордюр
Но перед этим его машину вынесло на встречную полосу движения
Водитель получил телесные повреждения
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В четверг, 15 августа, в Йошкар-Оле 69-летний мужчина потерял сознание, находясь за рулем автомобиля Renault Megane. В результате потерявшая управление машина вылетела на встречку и врезалась в бордюр. Авария произошла в 12.00 на улице Лебедева.
Водитель получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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