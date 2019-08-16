СЕГОДНЯ 20:26 2019-08-16T20:26:26+03:00

В Йошкар-Оле водитель иномарки потерял сознание за рулем и врезался в бордюр Но перед этим его машину вынесло на встречную полосу движения Алина ГАБДУЛИНА Поделиться: Add to Flipboard Magazine. Водитель получил телесные повреждения

Изменить размер текста: A A

В четверг, 15 августа, в Йошкар-Оле 69-летний мужчина потерял сознание, находясь за рулем автомобиля Renault Megane. В результате потерявшая управление машина вылетела на встречку и врезалась в бордюр. Авария произошла в 12.00 на улице Лебедева. Водитель получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение. ИСТОЧНИК KP.RU