В Марий Эл разыскали пенсионера, заблудившегося в лесу

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-16T18:46:10+03:00

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В службу "112" 15 августа, в 6.37 позвонила женщина. Ее 65-летний отец в 13.00 в среду, 14 августа, ушел за грибами в лес. В "марийскую тайгу" он зашел в окрестностях садового товарищества "Автодорожник". Телефон с собой не взял и домой вечером не вернулся. Сначала родственники пытались найти пенсионера сами, но потом вынуждены были обратиться за помощью к спасателям.

Искали пропавшего в итоге оперативная группа Центрального аварийно-спасательного отряда в составе 11 человек и родственники мужчины.

Поиски грибника были завершены в 16.00. Найденный мужчина был сильно истощен, но находится в удовлетворительном состоянии. Его сразу передали взволнованным детям.

ИСТОЧНИК KP.RU