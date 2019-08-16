2019-08-16T11:52:26+03:00
Общество

Андрей Макаревич вместе с Ильсуром Метшиным покрасили стены дома Беркутова в Казани

Так, они попробовали себя в роли волонтеров "Том Сойер Феста-2019" [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Том Сойер ФестаФото: пресс-служба Том Сойер Феста
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В четверг, 15 августа, в Казань приехал музыкант Андрей Макаревич. Там он вместе с мэром города Ильсуром Метшиным попробовал себя в роли волонтера "Том Сойер Феста-2019".

- Он изучил, как проходят работы. Спросил, знаем ли мы, кто раньше жил в этом доме; поинтересовался сколько домов в Казани уже восстановили силами волонтёров, - сообщает пресс-служба фестиваля.

Макаревич и Метшин ознакомились с техникой безопасности, расписались в журнале инструктажа, а после взяли кисти и принялись красить стены дома врача Беркутова на улице Фатыха Карима.

Фото: пресс-служба Том Сойер Феста

Фото: пресс-служба Том Сойер Феста

Фото: пресс-служба Том Сойер Феста

Фото: пресс-служба Том Сойер Феста

ИСТОЧНИК KP.RU

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