Ирина Салтыкова за 600 тысяч рублей выступит в Новочебоксарске на Дне города-2019
В эту сумму входит как гонорар певице, так и ее проезд, проживание и суточные
Концерт состоится 31 августа на центральном стадионе имени Андрияна НиколаеваФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:
Новочебоксарк готов потратить 600 тысяч рублей на выступление Ирины Салтыковой. Певица станет хедлайнером концерта в День города-2019. Советующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, в указанную сумму войдет не только гонорар артистки, но и ее проезд, проживание, суточные и бытовой райдер. Часть денег будет выплачена организаторам выступления.
Отметим, что концерт состоится 31 августа на центральном стадионе имени Андрияна Николаева.
ИСТОЧНИК KP.RU