Ирина Салтыкова за 600 тысяч рублей выступит в Новочебоксарске на Дне города-2019

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-16T11:34:35+03:00

В эту сумму входит как гонорар певице, так и ее проезд, проживание и суточные

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Новочебоксарк готов потратить 600 тысяч рублей на выступление Ирины Салтыковой. Певица станет хедлайнером концерта в День города-2019. Советующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в указанную сумму войдет не только гонорар артистки, но и ее проезд, проживание, суточные и бытовой райдер. Часть денег будет выплачена организаторам выступления.

Отметим, что концерт состоится 31 августа на центральном стадионе имени Андрияна Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU