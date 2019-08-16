2019-08-16T11:34:35+03:00
Общество

Ирина Салтыкова за 600 тысяч рублей выступит в Новочебоксарске на Дне города-2019

В эту сумму входит как гонорар певице, так и ее проезд, проживание и суточные
Алина ГАБДУЛИНА
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Концерт состоится 31 августа на центральном стадионе имени Андрияна НиколаеваКонцерт состоится 31 августа на центральном стадионе имени Андрияна НиколаеваФото: Борис КУДРЯВОВ
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Новочебоксарк готов потратить 600 тысяч рублей на выступление Ирины Салтыковой. Певица станет хедлайнером концерта в День города-2019. Советующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в указанную сумму войдет не только гонорар артистки, но и ее проезд, проживание, суточные и бытовой райдер. Часть денег будет выплачена организаторам выступления.

Отметим, что концерт состоится 31 августа на центральном стадионе имени Андрияна Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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