В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" автомобиль сбил насмерть пешехода и скрылся
Наезд произошел на территории Высокогорского района республики
Водитель скрылся с места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельный наезд на женщину-пешехода произошел 15 августа в 22.10 на территории Высокогорского района республики. На 810 километре федеральной трассы М7 "Волга", по предварительным данным, пока не установленный автомобиль сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. Участок трассы был освещен.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Водитель не стал останавливаться и скрылся в неизвестном направлении. Его розысками занимаются сотрудники Госавтоинспекции МВ Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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