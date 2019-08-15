В Чебоксарах спасатели помогли кошке, которая застряла в пластиковом окне

СЕГОДНЯ 19:29 2019-08-15T19:29:24+03:00

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В среду, 14 августа, в поисково-спасательную службу Чувашии позвонила жительница Чебоксар, рассказавшая о кошке, которая застряла в пластиковом окне. Животное находилось в ловушке около двух-трех часов.

Спасатели оперативно выехали на проспект 9-й Пятилетки. В окне на пятом этаже они действительно увидели кошку. С помощью альпинистского снаряжения они спустились с крыши к животному и освободили его.

- Видимо кошке очень хотелось на свободу, и она решила, через небольшую щель протиснутся и выскользнуть на улицу. Немного не рассчитала ни своих сил, ни своей гибкости, - сообщает пресс-служба Чувашской республиканской поисково-спасательной службы МЧС Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU