16 августа вице-премьер России Виталий Мутко приедет в Казань, чтобы обсудить подготовку к столетию ТАССР

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-15T18:22:08+03:00

Так же он проведет совещание по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

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В пятницу, 16 августа, в Казань с рабочим визитом прибудет вице-премьер России Виталий Мутко. Там он проведет заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования столетия ТАССР и совещание по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На мероприятиях будет присутствовать и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Отметим, Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика была образована в 1920 году. В 2020 году в Татарстане в честь столетнего юбилея проведут десятки различных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU