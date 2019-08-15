Роспотребнадзор Татарстана не рекомендует купаться на трех пляжах Казани
Вода там не соответствует гигиеническим нормам по микробиолгическим и санитарно-химическим показателям
Вода в этих местах не соответствует норме по микробиолгическим и санитарно-химическим показателямФото: Олег УКЛАДОВ
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После очередной проверки качества воды Роспотребнадзор Татарстана выявил три пляжа, которые непригодны для купания. Все они находятся в Казани. Речь идет об «Озере Глубокое», «Большом Лебяжье» и «Нижнем Заречье».
Дело в том, что вода в этих местах не соответствует гигиеническим нормам по микробиолгическим и санитарно-химическим показателям.
Отметим, что уже в пятницу, 16 августа, температура воздуха в республике может достичь +29 градусов. Не менее жаркими обещают быть и последующие за ней выходные.
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ИСТОЧНИК KP.RU