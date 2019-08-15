Два экскаватора и КАМАЗы: в Татарстане экологи нашли еще один нелегальный карьер
Оттуда вывозили песок
Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана.
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В Лениногорском районе Татарстана экологи обнаружили нелегальный карьер. Оттуда при помощи спецтехники: двух экскаваторов и КАМАЗов, вывозили незаконно добытый песок.
Место разработки находится в 500 метрах от дикого карьера, где вели работу по капремонту автодороги Лениногорск-Черемшан.
– В отношении юридического лица за осуществление незаконных земляных работ составлен протокол об административном правонарушении по статье «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами» и выдали предписание, - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.
Нарушитель в месячный срок должен рекультивировать карьер.
ИСТОЧНИК KP.RU