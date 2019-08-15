2019-08-15T17:43:09+03:00
Общество

Два экскаватора и КАМАЗы: в Татарстане экологи нашли еще один нелегальный карьер

Оттуда вывозили песок
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана.Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана.
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В Лениногорском районе Татарстана экологи обнаружили нелегальный карьер. Оттуда при помощи спецтехники: двух экскаваторов и КАМАЗов, вывозили незаконно добытый песок.

Место разработки находится в 500 метрах от дикого карьера, где вели работу по капремонту автодороги Лениногорск-Черемшан.

– В отношении юридического лица за осуществление незаконных земляных работ составлен протокол об административном правонарушении по статье «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами» и выдали предписание, - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Нарушитель в месячный срок должен рекультивировать карьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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