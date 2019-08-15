Жителя Чувашии арестовали за то, что он зашел за сигаретами, а в итоге попытался изнасиловать пенсионерку
Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством – в этом подозревают 34-летнего жителя одной из деревень Яльчикского района Чувашии.
Как следует из материалов уголовного дела, 9 августа этого года пьяный мужчина зашел к соседу, чтобы попросить у него сигарет. Его встретила 61-летняя мать знакомого. Женщина выпроводила нежданного гостя на улицу.
Там подозреваемый схватил пенсионерку за шею, зажал ей рот ладонью и затолкал обратно в дом. Мужчина угрожал убить женщину и попытался изнасиловать. На крики пенсионерки среагировал 78-летний хозяин, который в этот момент находился во дворе. Он побежал за помощью к родственникам жертвы. Последние в итоге не дали подозреваемому довести задуманное до конца. Мужчина сбежал. Однако его вскоре задержали полицейские.
- Мужчина помещен под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU