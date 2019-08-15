2019-08-15T17:04:57+03:00
Общество

В Набережных Челнах выявили две свалки с футбольное поле

Мусор свозили туда без соответствующей лицензии
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба минэкологии Татарстана.Фото: пресс-служба минэкологии Татарстана.
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах экологи обнаружили две крупные свалки. Они находятся на Мензелинском тракте и Производственном проезде. Мусор туда сваливали без соответствующей лицензии. В итоге оказались захламлены 2500 и 4725 квадратных метров соответственно, что равно площади целого футбольного поля.

– Транспортные средства, перевозившие отходы на незаконные полигоны, ждет административное наказание по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Собранные материалы направили в полицию для возбуждения уголовного дела в отношении собственников участков, где были найдены свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент и министр внутренних дел Татарстана открыли обновленное отделение полиции «Столбище»
В Татарстане построят распределительный центр крупного интернет-магазина за 5 миллиардов рублей
В Чебоксарах спасатели помогли кошке, которая застряла в пластиковом окне
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп
За 5 лет консолидированный бюджет Татарстана в отрасли образования превысил 100 миллиардов рублей
В Казани на неделю перекроют улицу Фучика
16 августа вице-премьер России Виталий Мутко приедет в Казань, чтобы обсудить подготовку к столетию ТАССР
В Казани на улице Лебедева прохожие нашли скелет человека
Два экскаватора и КАМАЗы: в Татарстане экологи нашли еще один нелегальный карьер
Роспотребнадзор Татарстана не рекомендует купаться на трех пляжах Казани
В Набережных Челнах разыскивают 70-летнего мужчину, страдающего болезнью Альцгеймера
В эту пятницу в Татарстане и Казани ожидают туман, грозу, сильный ветер и даже град
Президент Татарстана и глава МВД республики вручили полицейским ключи от новых служебных машин
Жителя Чувашии арестовали за то, что он зашел за сигаретами, а в итоге попытался изнасиловать пенсионерку