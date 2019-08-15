В Набережных Челнах выявили две свалки с футбольное поле

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-15T17:04:57+03:00

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В Набережных Челнах экологи обнаружили две крупные свалки. Они находятся на Мензелинском тракте и Производственном проезде. Мусор туда сваливали без соответствующей лицензии. В итоге оказались захламлены 2500 и 4725 квадратных метров соответственно, что равно площади целого футбольного поля.

– Транспортные средства, перевозившие отходы на незаконные полигоны, ждет административное наказание по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Собранные материалы направили в полицию для возбуждения уголовного дела в отношении собственников участков, где были найдены свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU