2019-08-15T14:52:07+03:00
Общество

В Марий Эл новый корпус психоневрологического интерната строят с опережением графика

Работы теперь планируют завершить к концу октября 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба главы Марий ЭлФото: пресс-служба главы Марий Эл
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В Марий Эл с опережением графика идут работы по строительству жилого корпуса Красностекловарского психоневрологического интерната. Рассчитан он на 100 мест. Изначально объект планировали сдать в конце 2020 года, но сейчас строители надеются завершить работы на два месяца раньше.

На объекте уже завершена кладка первого этажа и сделаны устройства для перекрытия здания. Сейчас идет монтаж внутренней канализации, установка оконных блоков, заливка полов, монтаж электропроводки и штукатурка стен. Общая площадь будущего корпуса составит около 2,5 тысяч квадратных метров

На первый этап работ был выделен 51 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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