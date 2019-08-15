С 17 августа в Марий Эл откроется осенний сезон охоты

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-15T13:42:08+03:00

Соблюдение правил будет на контролировать Росгвардия и Минприроды республики

Изменить размер текста: A A

В субботу, 17 августа, в Марий Эл откроется осенний сезон охоты. Управление Росгвардии республики просит людей тщательно соблюдать правила оборота оружия и добычи животных. Они совместно с сотрудниками Минприроды региона будут проводить рейды по пресечению незаконных действий.

Отметим, что у охотника при себе должен быть документ, удостоверяющий личность, охотничий билет, путевка или лицензия на добычу животных, разрешение на хранение и ношение огнестрельного охотничьего оружия, а также документы на него.

При этом оружие должно перевозиться исключительно в разобранном состоянии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU