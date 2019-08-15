С 17 августа в Марий Эл откроется осенний сезон охоты
В субботу, 17 августа, в Марий Эл откроется осенний сезон охоты. Управление Росгвардии республики просит людей тщательно соблюдать правила оборота оружия и добычи животных. Они совместно с сотрудниками Минприроды региона будут проводить рейды по пресечению незаконных действий.
Отметим, что у охотника при себе должен быть документ, удостоверяющий личность, охотничий билет, путевка или лицензия на добычу животных, разрешение на хранение и ношение огнестрельного охотничьего оружия, а также документы на него.
При этом оружие должно перевозиться исключительно в разобранном состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU