2019-08-15T13:42:08+03:00
Общество

С 17 августа в Марий Эл откроется осенний сезон охоты

Соблюдение правил будет на контролировать Росгвардия и Минприроды республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Охотничье оружие должно перевозиться исключительно в разобранном состоянииОхотничье оружие должно перевозиться исключительно в разобранном состоянии
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В субботу, 17 августа, в Марий Эл откроется осенний сезон охоты. Управление Росгвардии республики просит людей тщательно соблюдать правила оборота оружия и добычи животных. Они совместно с сотрудниками Минприроды региона будут проводить рейды по пресечению незаконных действий.

Отметим, что у охотника при себе должен быть документ, удостоверяющий личность, охотничий билет, путевка или лицензия на добычу животных, разрешение на хранение и ношение огнестрельного охотничьего оружия, а также документы на него.

При этом оружие должно перевозиться исключительно в разобранном состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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