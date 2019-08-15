В Чувашии мамой стала первая в республике «девочка из пробирки»

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-15T13:07:41+03:00

Сейчас и женщина, и ее новорожденный сын весом 4,03 килограмма чувствуют себя хорошо Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Чебоксарах стала мамой первая в Чувашии «девочка из пробирки», рожденная с помощью ЭКО. Ее беременность протекла без осложнений, а роды прошли в положенный срок. Сейчас и женщина, и ее новорожденный сын весом 4,03 килограмма чувствуют себя хорошо.

- Первая «девочка из пробирки» появилась на свет благодаря процедуре ЭКО, которую провели в октябре 1994 года в Центре планирования семьи и репродукции Чебоксар. 24 июля 1995 года в Республиканском родильном доме в 10.25 родилась здоровая девочка весом 3480 грамм, - рассказывает о новоиспеченной матери в Минздраве Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU