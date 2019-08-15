В Марий Эл пьяный парень на иномарке сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-15T11:17:20+03:00

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В среду, 14 августа, в поселке Оршанка 25-летний парень за рулем автомобиля Volkswagen Golf совершил наезд на пешехода. Авария произошла в 16.00.

По предварительным данным, водитель был пьян и не имел права управления автомобилем. Кроме того, при возникновении опасности он не стал снижать скорость, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

В результате ДТП 25-летний пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU