В Марий Эл пьяный парень на иномарке сбил пешехода
По предварительным данным, водитель не имел права управления автомобилем
ДТП произошло в поселке Оршанка примерно в 16.00
Изменить размер текста:
В среду, 14 августа, в поселке Оршанка 25-летний парень за рулем автомобиля Volkswagen Golf совершил наезд на пешехода. Авария произошла в 16.00.
По предварительным данным, водитель был пьян и не имел права управления автомобилем. Кроме того, при возникновении опасности он не стал снижать скорость, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.
В результате ДТП 25-летний пешеход получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»