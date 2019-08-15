2019-08-15T10:57:17+03:00
Общество

В Советском районе Казани в домах, школах и детсадах на сутки отключат воду

Также запланировано понижение давления в трубах
Олег ЛУГОВОЙ
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Воду отключат с 9.00 16 августа.Воду отключат с 9.00 16 августа.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Так, с 9.00 16 августа до 9.00 17 августа воду отключат по адресам: улица Авиахима, 5 (детсад №293), 53/2, 53/3, 55, улица Гвардейская, 36, 36а, 40, 42, 44, 46/1, 46/2, 46/3 (детсад №259), 46/4, 46в, улица Красной Позиции, 29, 29а, 29б, 29в, 31/1, 33, 35, 37 (гимназия №93), 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, в домах по улице Кирпичная, улица Аделя Кутуя, 4а (школа №111), в домах на улицах Толбухина, (кроме домов №№9, 11, 13, 21) и Челнинская.

Кроме того, на этот период времени запланировано понижение давления воды по адресам: улица Дачная, 1, 3, 5, 7, 9, улица Магаданская, 18, 18б, 18а, улица Маршальская, 25, 25а.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам. Сообщает МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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