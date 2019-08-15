Наказ нижнекамцев исполнен: Фарид Мухаметшин встретился с рабочими завода ЦМК-шин и осмотрел новую школу «Тема 37»

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-15T10:39:35+03:00

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В среду, 14 августа, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил с рабочим визитом Нижнекамск. Он встретился с рабочими Нижнекамского завода цельнометаллокордных шин, а также посетил строящуюся школу №37, где 1 сентября состоится первая торжественная линейка.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин регулярно проводит встречи с трудовыми коллективами республики – не только для того, чтобы узнать новости о развитии производств, но и для того, чтобы обсудить с жителями волнующие их проблемы. Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин (ПАО «Нижнекамскшина») входит в состав главной нефтяной компании республики. Здесь трудятся 650 сотрудников, которые за девять лет работы произвели 7,2 млн грузовых шин всевозможных типоразмеров. Гарантия качества на выпускаемые ЦМК-шины нижнекамского производства – 200 000 км.

Фото: Из материалов пресс-службы

В ходе встречи с председателем республиканского парламента рабочие посетовали, что в новых районах Нижнекамска, где живут в основном молодые семьи, необходимо развивать социальную инфраструктуру – в частности, строить новые школы и детские сады.

– Честно сказать, такие проблемы приятно решать, – отметил Фарид Мухаметшин. – Это «проблемы роста», которые ярче всего свидетельствуют, что Татарстан развивается, строятся новые микрорайоны. Я рад, что уже через месяц в микрорайоне 45 Нижнекамска откроется новая школа, это позволит существенно снизить нехватку школьных мест.

Действительно, в Нижнекамском микрорайоне 45 в эти дни завершаются работы по строительству школы №37. Новый объект образования строители возводят по современному проекту. Школа, которая будет носить название «Тема 37», еще на этапе строительства привлекла большое внимание: преподавание здесь будет вестись по системе обучения «Школа без отстающих» Шалвы Амонашвили. Также ряд новаций для «Темы 37» педагоги Нижнекамска переняли непосредственно у зарубежных коллег в ходе поездки в Финляндию. Внимание в новой школе привлекает не только яркий дизайн помещений и интерактивные технологии в каждом классе. Так, в спортзале новой школы располагается скалодром. Притом сооружение ориентировано не только на школьников, но и на серьезных спортсменов, и вполне пригодно для проведения соревнований всероссийского уровня.

– О строительстве этой школы нижнекамцы обращались пять лет назад, во время выборов Госсовета РТ пятого созыва, – напомнил Фарид Мухаметшин. – Этот пункт был включен в перечень наказов Татарстанской «Единой России». Тогда в адрес партии поступило 2500 наказов, и 83% из них мы выполнили. Я рад, что уже к 1 сентября этот процент увеличится благодаря тому, что школа, которая так необходима молодому микрорайону, откроет свои двери перед учениками. «Единая Россия» к исполнению наказов относится очень серьезно: каждое обращение находится на контроле, так что все 100% наказов получат ответ. И не только те наказы, которые партия получила в 2014 году, но и те, что партия получает сейчас, в преддверии выборов нового созыва Госсовета РТ. Напомню: менее чем за месяц партия уже получила более 12 000 обращений. Все они пойдут в работу.

Фото: Из материалов пресс-службы

После визита на завод Фарид Мухаметшин посетил саму школу №37 и встретился с педагогами и родителями. В новой школе будут учиться дети из микрорайонов №44, 45 и 34. Прием учеников был объявлен в апреле, и за короткий срок классы были укомплектованы: принято 1100 заявлений от родителей будущих школьников. Только «первоклашек» укомплектовано 11 классов.

– 11 первых классов! – поздравил председатель парламента нижнекамцев. – Это залог большого будущего растущего города – одной из опор экономического развития Татарстана.

Фото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU