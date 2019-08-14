Татарстанца, зарезавшего приятеля за кражу телефона, приговорили к 12 годам колонии
Присяжные признали 59-летнего жителя Агрыза Рафаэля Сабирова виновным в жестоком убийстве.
С 30 ноября по 1 декабря прошлого года в общежитии на улице Вокзальная мужчина у себя в комнате выпивал со своим приятелем-соседом. Во время застолья хозяин обвинил гостя в том, что тот якобы месяц назад украл у него мобильный телефон.
В ходе ссоры Сабиров вытолкал потерпевшего в коридор. Но ему показалось этого мало. Мужчина догнал соседа и нанес ему несколько ударов ножом, в том числе в лицо и шею.
Раненный смог добраться до своей комнаты, где вскоре скончался. Его тело нашли соседка и вахтер. Сабирова задержали, но он все отрицал. Вот только в ходе осмотра его комнаты, в кармане куртки мужчины нашли орудие преступления – кнопочный нож с кровью убитого и биологическими следами Сабирова.
- В итоге суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU