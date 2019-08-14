2019-08-14T18:18:55+03:00
Происшествия

Татарстанца, зарезавшего приятеля за кражу телефона, приговорили к 12 годам колонии

Мужчина отпирался до последнего, но у него в комнате нашли тот самый нож
Олег ЛУГОВОЙ
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Нож с кровью убитого нашли в кармане куртки осужденного.Нож с кровью убитого нашли в кармане куртки осужденного.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Присяжные признали 59-летнего жителя Агрыза Рафаэля Сабирова виновным в жестоком убийстве.

С 30 ноября по 1 декабря прошлого года в общежитии на улице Вокзальная мужчина у себя в комнате выпивал со своим приятелем-соседом. Во время застолья хозяин обвинил гостя в том, что тот якобы месяц назад украл у него мобильный телефон.

В ходе ссоры Сабиров вытолкал потерпевшего в коридор. Но ему показалось этого мало. Мужчина догнал соседа и нанес ему несколько ударов ножом, в том числе в лицо и шею.

Раненный смог добраться до своей комнаты, где вскоре скончался. Его тело нашли соседка и вахтер. Сабирова задержали, но он все отрицал. Вот только в ходе осмотра его комнаты, в кармане куртки мужчины нашли орудие преступления – кнопочный нож с кровью убитого и биологическими следами Сабирова.

- В итоге суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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