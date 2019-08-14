У Казанского Кремля установили хэштег #WorldSkills Kazan 2019
Новая локация для фотосессий появилась в столице Татарстана под стенами Казанского Кремля. Там установили хэштег #WorldSkills Kazan 2019.
Напомним, мировой чемпионат рабочих профессий пройдет в городе с 22 по 27 августа. В нем примут участие более 1 300 человек из 63 стран мира, они выступят в 56 компетенциях. Соревнования пройдут в «Казань Экспо», построенном около главного аэропорта Татарстана.
Отметим, что хэштег #WorldSkills Kazan 2019 дополнил установленные до этого под стенами Казанского Кремля композиции из цветов в виде гигантских шаров, сердец, а также символов предстоящего мирового чемпионата Алмаза и Алтына.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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