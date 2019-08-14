В Казани 19-летний водитель «Жигулей» сбил пенсионерку
Накануне днем в столице Татарстана на улице Шоссейная произошел наезд на пешехода. Так, 19-летний водитель на автомобиле марки «Жигули» сбил пенсионерку.
84-летняя женщина с переломами бедра и таза была госпитализирована с места дорожно-транспортного происшествия.
По предварительным данным, в произошедшем усматривается вина каждого участника аварии.
Так, водитель превысил скорость, а пенсионерка, в свою очередь, пересекала проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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