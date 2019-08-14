В Казани 19-летний водитель «Жигулей» сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-14T17:06:02+03:00

Пострадавшая получила переломы бедра и таза. Она была отправлена в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Накануне днем в столице Татарстана на улице Шоссейная произошел наезд на пешехода. Так, 19-летний водитель на автомобиле марки «Жигули» сбил пенсионерку.

84-летняя женщина с переломами бедра и таза была госпитализирована с места дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, в произошедшем усматривается вина каждого участника аварии.

Так, водитель превысил скорость, а пенсионерка, в свою очередь, пересекала проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU