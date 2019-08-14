В Татарстане прокуратура заставила «Закрома» заплатить своим работникам долг в 3,5 миллиона рублей
Прокуратура Новошешминского района Татарстана выявила на сельхозпредприятии ООО «Закрома» долг по зарплате перед 285 сотрудниками. Люди не получили своих трудовых денег за период июнь-июль 2019 года. Речь шла о сумме более 3,5 миллиона рублей.
По итогам прокурорской проверки в адрес директора ООО «Закрома» было вынесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
Несмотря на то, что пока никто не наказан, долги по зарплате людям были все же выплачены в полном объеме. Сообщает прокуратура Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU