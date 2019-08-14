2019-08-14T17:42:43+03:00
Спорт

17 августа «Ак Барс» сыграет контрольный матч c «Нефтехимиком»

Игра пройдет в Нижнекамске и начнется в 15:00
Наиля ГАЛИМОВА
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Подготовка «Ак Барса» к сезону завершится в Риге.Подготовка «Ак Барса» к сезону завершится в Риге.Фото: Алина НИЗАМОВА
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17 августа казанский «Ак Барс» на выезде сыграет предсезонный контрольный матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча на льду «Нефтехим Арены» начнётся в 15:00.

Для казанцев это будет 6-й матч предсезонной подготовки. До этого команда играла в Альметьевске с «Нефтяником» и на Кубке Президента Казахстана в Нур-Султане. На этом турнире казанская команда заняла третье место, а «Нефтехимик» разместился на пятой позиции

Подготовка «Ак Барса» к сезону завершится в Риге, где с 20 по 25 августа пройдёт «Кубок Латвийской железной дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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