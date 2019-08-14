2019-08-14T14:38:20+03:00
Происшествия

В Казани на улице Клары Цеткин мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте и попал в больницу

Его сбила машина, удар пришелся на лобовое стекло [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Утром в среду, 14 августа, в столице Татарстана на улице Клары Цеткин машина сбила человека.

ДТП произошло около остановки общественного транспорта «Урицкого». Там водитель автомобиля «Лада» не смог избежать наезда на 44-летнего мужчину, который, по предварительным данным, перебегал оживленную дорогу в непредусмотренном для этого месте.

В Казани на улице Клары Цеткин мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте и попал в больницу.соцсети

Судя по опубликованному видео и фото, пешеход перелетел через капот и разбил собой лобовое стекло машины.

Известно, что пострадавшего с места дорожно-транспортного происшествия увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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