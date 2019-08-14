В Казани на улице Клары Цеткин мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте и попал в больницу
Утром в среду, 14 августа, в столице Татарстана на улице Клары Цеткин машина сбила человека.
ДТП произошло около остановки общественного транспорта «Урицкого». Там водитель автомобиля «Лада» не смог избежать наезда на 44-летнего мужчину, который, по предварительным данным, перебегал оживленную дорогу в непредусмотренном для этого месте.
В Казани на улице Клары Цеткин мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте и попал в больницу.соцсети
Судя по опубликованному видео и фото, пешеход перелетел через капот и разбил собой лобовое стекло машины.
Известно, что пострадавшего с места дорожно-транспортного происшествия увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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