15 августа в Авиастроительном районе Казани без воды оставят 30 домов и два детсада

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-14T13:06:14+03:00

Воду включат лишь в 18.00. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключение связано с работами на сетях водопровода

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В этот четверг из-за работ на сетях водопровода ряд домов и зданий Авиастроительного района Казани оставят на день без воды.

Так, 15 августа с 9.00 до 18.00 краны пересохнут по адресам: улица Айдарова, 14, 16, 16а, 18а, 18/1, 18/57, 20, 22, 24, 24а (детсад №111), улица Северополюсная, 26, 26а, 28, 28а, 30, улица Чапаева, 47, 47а, 51, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55 (детсад №115), улица Челюскина, 57/18, 60, 60а, 60/1, 62, 64, 66, 68а.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам. Сообщает МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU