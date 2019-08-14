2019-08-14T13:06:14+03:00
Общество

15 августа в Авиастроительном районе Казани без воды оставят 30 домов и два детсада

Отключение связано с работами на сетях водопровода
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Воду включат лишь в 18.00.Воду включат лишь в 18.00.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В этот четверг из-за работ на сетях водопровода ряд домов и зданий Авиастроительного района Казани оставят на день без воды.

Так, 15 августа с 9.00 до 18.00 краны пересохнут по адресам: улица Айдарова, 14, 16, 16а, 18а, 18/1, 18/57, 20, 22, 24, 24а (детсад №111), улица Северополюсная, 26, 26а, 28, 28а, 30, улица Чапаева, 47, 47а, 51, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55 (детсад №115), улица Челюскина, 57/18, 60, 60а, 60/1, 62, 64, 66, 68а.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам. Сообщает МУП «Водоканал».

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
15 августа ряд в шести районах Казани отключат электричество
Не украл, а потерял: в суде начался процесс по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина на 53 миллиарда рублей
Еще не начали учиться, а уже знаем, когда отдыхать: в Татарстане стал известен график школьных каникул 2019/2020
В Казани на улице Клары Цеткин мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте и попал в больницу
Новый посол Китая в России в первую очередь посетит именно Казань
ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых
В Волжском районе Марий Эл из-за бешенства животных введен карантин
В Татарстане Многофункциональные центры перестали принимать заявления на получение водительских прав
Жителя Чувашии будут судить за секс-насилие над малолетним мальчиком
В эту пятницу татарстанцам обещают жару до +28