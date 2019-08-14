Жителя Чувашии будут судить за секс-насилие над малолетним мальчиком

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-14T12:40:10+03:00

Изменить размер текста: A A

45-летнего жителя Чебоксарского района обвиняют в сексуальном насилии над ребенком. Как следует из материалов уголовного дела, 7 июня этого года, не имеющий постоянного места работы, пьяный мужчина завел за руку к себе домой игравшего во дворе малолетнего мальчика.

В квартире он надругался над ребенком, а когда услышал, как мальчика ищут взрослые, то вышел к подъезду курить. В этот момент ребенок сбежал и рассказал о произошедшем своему деду. После этого родители мальчика обратились в полицию. Подозреваемого вскоре задержали.

- Мужчина был помещен под стражу. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания его невменяемым не установлено. В ходе следствия с пострадавшим мальчиком организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU