Питон Карамелька и игуана Гена: в парке Николаева в Чебоксарах появились новые животные
Все они разместились в зооуголке «Ковчег» [фото]
Фото: пресс-служба парка имени Андрияна Николаева
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В чебоксарском парке Николаева новоселье празднуют животные из контактного зоопарка. Семья из шести сурикатов, обезьяна-саймири Сеня, питон Карамелька, игуана Гена разместились в зооуголке «Ковчег».
- Все животные чувствуют себя хорошо и находятся в закрытых, тёплых вольерах, - отмечает пресс-служба парка.
Животные уже ждут гостей.
Фото: пресс-служба парка имени Андрияна Николаева
Фото: пресс-служба парка имени Андрияна Николаева
Фото: пресс-служба парка имени Андрияна Николаева
ИСТОЧНИК KP.RU