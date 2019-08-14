2019-08-14T11:21:39+03:00
Дом. Семья

Питон Карамелька и игуана Гена: в парке Николаева в Чебоксарах появились новые животные

Все они разместились в зооуголке «Ковчег» [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба парка имени Андрияна НиколаеваФото: пресс-служба парка имени Андрияна Николаева
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В чебоксарском парке Николаева новоселье празднуют животные из контактного зоопарка. Семья из шести сурикатов, обезьяна-саймири Сеня, питон Карамелька, игуана Гена разместились в зооуголке «Ковчег».

- Все животные чувствуют себя хорошо и находятся в закрытых, тёплых вольерах, - отмечает пресс-служба парка.

Животные уже ждут гостей.

Фото: пресс-служба парка имени Андрияна Николаева

Фото: пресс-служба парка имени Андрияна Николаева

Фото: пресс-служба парка имени Андрияна Николаева

Фото: пресс-служба парка имени Андрияна Николаева

Фото: пресс-служба парка имени Андрияна Николаева

Фото: пресс-служба парка имени Андрияна Николаева

ИСТОЧНИК KP.RU

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