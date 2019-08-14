2019-08-14T09:23:10+03:00
Общество

В Татарстане родители задолжали своим детям алименты на сумму более 2,8 миллиардов рублей

Чаще всего должниками становятся отцы в возрасте от 30 до 42 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала 2019 года заведено почти 800 дел по розыску должниковС начала 2019 года заведено почти 800 дел по розыску должниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что общая сумма долга по алиментам у родителей в Татарстане превышает 2,8 миллиардов рублей. Вместе с тем, за семь месяцев текущего года было взыскано алиментов на сумму более 165 миллионов рублей. Такие цифры назвал главный судебный пристав республики Игорь Безуевский на брифинге в Кабмине регионе.

Всего в Татарстане не платят алименты 20 тысяч человек. С начала 2019 года заведено почти 800 дел по розыску должников. Чаще всего это отцы в возрасте от 30 до 42 лет. Таковых в республике более 11 тысяч.

Безуевский также отметил, что на данный момент розыскные мероприятия помогли найти свыше 770 неплательщиков алиментов. К ним применены меры административного и уголовного воздействия, некоторые уже приступили к выплатам, - сообщает

ИСТОЧНИК KP.RU

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