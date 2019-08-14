Депутаты фракции «Единая Россия» в Госсовете продолжают контроль за реализацией национальных проектов в Татарстане

СЕГОДНЯ 08:38 2019-08-14T08:38:09+03:00

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Нацпроекты, которые реализуются в Татарстане, показали востребованность и стали драйвером развития сельских территорий. Об этом сообщила зампредседателя Госсовета РТ и член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова в ходе выездного заседания рабочей группы по контролю за реализацией нацпроектов в Рыбно-Слободском районе Татарстана.

Участники заседания совершили выезд на объекты, которые реализуются в рамках нацпроектов «Образование», «Культура» и «Жильё и городская среда». Первым объектом, который посетила рабочая группа, стала школа села Кутлу-Букаш. В рамках нацпроекта «Образования» школа получила обновлённые кабинеты информатики и технологии, а также новые компьютеры и квадрокоптер. Рабочая группа осмотрела четыре обновлённых кабинета в школе, а также школьный музей.

- Нацпроекты в Рыбно-Слободском районе стали новым драйвером развития, не только в части того, что уже сделано, но и в работе на перспективу. Поэтому, говоря о тех кабинетах, которые появились здесь в рамках нацроекта, необходимо отметить, что такое оборудование должно стать необходимой нормой работы для школ и в других населенных пунктах, - отметила Ларионова.

Фото: Из материалов пресс-службы

Кроме того, комиссия проверила ход капитального ремонта сельского дома культуры в селе Юлсубино. Дом культуры ремонтируют в рамках национального проекта «Культура».

- Если говорить о национальном проекте «Культура», то, конечно, в каждом сельском поселении дом культуры мы построить не можем, но то, что мы увидели, как оперативно и качественно ремонтируются сегодня ДК в сёлах - показатель ответственного отношения к реализации нацпроектов. Нельзя не отметить и то, что Дома культуры в сёлах взяли на себя ответственность поддержания института семьи, и это тоже очень хорошо, - подчеркнула Ларионова.

Рабочая группа «Единой России» также проинспектировала реконструкцию центральной площади имени Ленина поселка Рыбная слобода, где должны появиться мемориалы героям ВОВ и афганцам. Реконструкция площади идёт в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Тот парк, который здесь появятся - это все свидетельство того, что три нацпроекта, которые реализуются в Рыбно-Слободском районе доказывают свою значимость и необходимость для людей и конечно они востребованы на сегодняшний день среди населения, - отметила Татьяна Ларионова.

Фото: Из материалов пресс-службы

Рабочая группа регулярно проводит выезды на объекты по нацпроектам и общественные слушания по их реализации. Деятельность рабочей группы по контролю за исполнением национальных проектов в Республике Татарстан получила высокую оценку на федеральном уровне. Генсовет партии «Единая Россия» призвал все регионы РФ использовать уникальные наработки единороссов республики.

ИСТОЧНИК KP.RU