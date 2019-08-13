2019-08-13T18:52:20+03:00
Общество

Ремонт дороги в Тукаевском районе обойдется бюджету Татарстана в 458 миллионов рублей

Речь идет о 3,7 километрах трассы Челны - Сарманово
Алина ГАБДУЛИНА
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За два года дорогу планируется довести до параметров 2 технической категорииЗа два года дорогу планируется довести до параметров 2 технической категории
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Из бюджета Татарстана готовы выделить 458,3 миллионов рублей на ремонт дороги в Тукаевском районе. Речь идет о 3,7 километрах трассы Челны – Сарманово. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

За два года дорогу планируется довести до параметров 2 технической категории. Это позволит ей выдерживать нагрузку до 6,9 тысяч автомобилей. Сейчас полотно соответствует параметрам 3 категории и выдерживает интенсивность потока до 3 тысяч машин.

Согласно техническому заданию, на дороге не только поменяют асфальт и построят подходы к мостам, но также обустроят обочины и ливневки. Вдоль полотна установят остановочные павильоны, дорожные знаки, искусственное освещение. На дорогу планируется нанести новую разметку.

Победитель тендера будет выявлен посредством аукциона 21 августа. Закончить ремонт он должен до 15 октября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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