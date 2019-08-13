Владимир Путин назначил нового главу Кировского райсуда Казани

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-13T15:07:43+03:00

Олег Соколов определен на этот пост на 6 лет

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Указ о назначении Олега Соколова новым главой Кировского райсуда Казани подписал Президент России Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, он определен на этот пост на 6-летний срок.

Ранее Путин назначал Соколова на должность судьи Верховного суда Татарстана, где он и работал с начала 2013 года.

Также из опубликованного Указа Президента России следует, что руководить Альметьевским горсудом будет Лилия Абдрахманова, а Нижнекамским горсудом - Алия Зиганшина.

ИСТОЧНИК KP.RU