В Казани росгвардейцы первыми пришли на помощь пострадавшему в ДТП

СЕГОДНЯ 19:26 2019-08-13T19:26:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время патрулирования 11 августа Вахитовского района столицы Татарстана сотрудники казанского полка Росгвардии на улице Петербургской услышали звук аварии - визг тормозов, удар и звон разбившегося стекла. Начальника патруля - младший сержант Алексей Денисов и патрульные – рядовые Михаил Кобяков, Александр Самойленко и Шото Дружинина поспешили к месту столкновения.

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Оказалось, что на перекрестке столкнулись две легковушки. Голова одного из участников дорожно-транспортного происшествия была залита кровью - во время аварии он получил травму. Не теряя времени, младший сержант Алексей Денисов наложил повязку на голову мужчине, использовав свой индивидуальный перевязочный пакет. Этим он сумел остановить кровотечение.

Тем временем на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД УМВД Казани и медики. Пострадавшего увезли в больницу.

- Медработники поблагодарили военнослужащих Росгвардии за своевременные и умелые действия при оказании помощи пострадавшему в чрезвычайной ситуации человеку, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU