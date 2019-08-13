Фарид Мухаметшин встретился с рабочими Зеленодольского судостроительного завода

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-13T12:32:21+03:00

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В рамках рабочей поездки в Зеленодольский район Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин посетил одно из ведущих судостроительных предприятий России - АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Глава парламента республики пообщался с рабочими, побывал в цехах градообразующего завода. Встреча прошла в стапельно-достроечном цехе №17.

Сегодня на судостроительном заводе, имеющем более чем 120-летнюю историю, работает около 5 тысяч человек. С каждым годом завод молодеет. Средний возраст работников составляет 41 год, 1 226 сотрудников – молодежь в возрасте до 35 лет. С 2011 года на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» реализуется масштабная программа технического перевооружения производства.

За девять лет здесь построены корпуса танкеров-химовозов, скоростных пассажирских судов, нефтеналивных танкеров, сухогрузных барж, военная техника. Зеленодольские суда ходят в водах России и за рубежом (Нидерланды, Туркменистан). Кроме судостроения, здесь развиты судовое машиностроение, черная и цветная металлургия, другие производства.

На встрече руководителя парламента Фарида Мухаметшина с заводчанами основными стали социальные проблемы и вопросы благоустройства. Нет централизованной питьевой воды в близлежащем поселке Кабачищи, где в настоящее время расположено 27 частных домов и на самом предприятии вода также только техническая.

- Тут республика должна помочь, вам необходимо обратиться, самим эту задачу не решить. Завод не поднимет такую сумму, и бюджет города не потянет. Если проект уже есть, то будем решать. Возможно, мы сможем привязать его к национальным проектам и защитить эту программу, – сказал Председатель Госсовета РТ.

Заводчане также попросили благоустроить пешеходные переходы, решить проблему микрорайона «Полукамушек», где расположены дома исторического центра Зеленодольска и идет обновление зданий, включенных в список культурного наследия.

- В любом случае все действия местных властей должны быть согласованы с жителями, - подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Такие встречи Председатель Госсовета проводит регулярно. Главное для Фарида Мухаметшина при посещении предприятий – открытый разговор с трудовым коллективом не только о производстве, но и как с жителями Татарстана, он непосредственно общается с рабочими, выясняет наиболее насущные запросы людей.

ИСТОЧНИК KP.RU