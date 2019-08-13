Расстрелял, изнасиловал и избил табуреткой: жителя Чувашии приговорили к колонии строгого режима
34-летнего жителя Канаша признали виновным сразу по нескольким уголовным статьям: «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», «угроза убийством» и «изнасилование».
Как было доказано в суде, вечером 8 апреля этого года пьяный мужчина устроил ссору со своей 30-летней знакомой. Он требовал, чтобы та пошла к нему в квартиру и переночевала там. Женщина отказалась, за что была избита и расстреляна из пневматического пистолета. Под угрозами убийства она вынуждена была выполнить требуемое.
А рано утром мужчина ко всему прочему еще и изнасиловал свою «пленницу», а после снова утроил ссору. В ходе которой потерпевшая получила один удар табуреткой по голове и упала.
- В итоге мужчину суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима. Данное решение пока не вступило в свою законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU