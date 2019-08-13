2019-08-13T10:51:55+03:00
Общество

На трех улицах Нижнекамска на два дня отключат горячую воду

Это также коснется нескольких учебных и медицинских учреждений
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина отключения – проведение ремонта водопроводных сетейПричина отключения – проведение ремонта водопроводных сетейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В среду, 14 августа, на трех улицах Нижнекамска отключат горячую воду. Причина этого – проведение ремонта водопроводных сетей.

В частности, горячей воды не будет в домах № 30, 36, 38 и 40 на улице Корабельная, доме № 31 на улице Химиков и домах № 25, 27, 27а, 29, 31 и 35 на улице Студенческая.

Кроме того, отключение коснется и школы № 23, технологического колледжа, индустриального техникума, а также кожно-венерологического, психоневрологического и наркологического диспансеров.

Вновь горячая вода в домах и учреждениях появится лишь в 19.00 16 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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