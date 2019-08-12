В Татарстане при строительстве телятника погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 18:39 2019-08-12T18:39:53+03:00

Мужчину увезли в больницу, но несмотря на усилия врачей, он скончался. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Трагедия произошла днем в пятницу, 9 августа, в селе Утернясь Сабинского района Татарстана. По предварительным данным, в селе на одном из молочных комплексов перекрывали крышу в телятнике.

Во время этих работ с высоты шести метров и упал 61-летний мужчина. Пенсионер находился на строительных лесах без страховки и резал металлическую конструкцию. Он потерял равновесия и упал вниз. Мужчину сразу доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Следует отметить, что на мужчине не было страховочного троса и специальной одежды, он не прошел необходимого обучения и не имел соответствующего доступа к выполнению работ.

ИСТОЧНИК KP.RU