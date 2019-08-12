В Марий Эл 12-летний мальчик на мопеде врезался в забор и попал в реанимацию
В воскресенье, 11 августа, в 12.00 12-летний житель села Шоруньжа в Моркинском районе Марий Эл решил прокатиться на мопеде "Карпаты".
Водительских прав на управление у него не было - их можно получить только с 16-ти лет. Но этот факт не смутил школьника, и он сел за руль. Опыта и навыков вождения у него явно не хватило и он не справился с управлением - мальчик на мопеде врезался в деревянный забор.
- В результате ДТП несовершеннолетний водитель помещен в реанимацию, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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