В Марий Эл на трассе насмерть сбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-12T17:58:52+03:00

Женщину сбили в темное время суток Фото: Из материалов пресс-службы

Женщина оказалась для водителя невидимой из-за плохой освещенности дороги и темной одежды

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Смертельный наезд произошел 10 августа, в субботу, в 22.00 на 18 километре автодороги местного значения "Елеево – Мари-Турек – Лопово".

По предварительным данным, 51-летний водитель иномарки Ford не успел отреагировать, когда на плохоосвещенном участке дороги на обочине показалась женщина-пешеход. Она шла в попутном направлении, и на ее одеждах не было световозвращающих элементов.

- Автомобиль сбил женщину и от полученных травм 81-летняя пенсионерка скончалась на месте, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU