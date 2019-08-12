Медовый спас-2019 в Набережных Челнах: традиционная ярмарка стартует 17 августа
Возможность побывать на ней у жителей и гостей города будет вплоть до 25 августа
А «Ярмарки выходного дня» стартуют в городе 14 сентября.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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С 17 августа в Набережных Челнах будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к Медовому спасу-2019. Возможность побывать на ней у жителей и гостей города будет вплоть до 25 августа. Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии татарстанского автограда.
Кроме того, были озвучены места проведения «Ярмарок выходного дня». Они стартуют в городе 14 сентября. Площадки разместятся перед стадионом «Строитель», на местном ипподроме и в агропромышленном парке «Южный».
ИСТОЧНИК KP.RU