В Татарстане экологи проверяют последствия утечки опасного вещества на трассе М-7
В понедельник, 12 августа, в Татарстане экологи начали проверять последствия утечки опасного вещества на трассе М-7. Ими взяты пробы воздуха и почвы.
- Проведен анализ атмосферного воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории по 15 показателям. Превышений не выявлено. Для проведения качественного анализа на хромато-масс-спектрометре также отобраны пробы воздуха. Взятые близ места ЧП пробы почвы проанализируют на содержание органического вещества и токсичность, - сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Результаты будут готовы через 2 недели.
Напомним, груз направлялся из Бельгии в город Старлитамак, когда из-за поломки холодильной установки водитель тягача вынужден был остановиться в районе деревни Званка Пестречинского района Татарстана. Вещество начало испаряться.
На место оперативно выехали пожарные, спасатели и медики. Утечка была устранена. Никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU