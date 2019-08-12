В Татарстане экологи проверяют последствия утечки опасного вещества на трассе М-7

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-12T14:46:02+03:00

Специалисты отобрали пробы воздуха и почвы для проведения качественного анализа

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В понедельник, 12 августа, в Татарстане экологи начали проверять последствия утечки опасного вещества на трассе М-7. Ими взяты пробы воздуха и почвы.

- Проведен анализ атмосферного воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории по 15 показателям. Превышений не выявлено. Для проведения качественного анализа на хромато-масс-спектрометре также отобраны пробы воздуха. Взятые близ места ЧП пробы почвы проанализируют на содержание органического вещества и токсичность, - сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Результаты будут готовы через 2 недели.

Напомним, груз направлялся из Бельгии в город Старлитамак, когда из-за поломки холодильной установки водитель тягача вынужден был остановиться в районе деревни Званка Пестречинского района Татарстана. Вещество начало испаряться.

На место оперативно выехали пожарные, спасатели и медики. Утечка была устранена. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU