В Казани за два дня фестиваля самозанятых они получили двухнедельный заработок

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-12T13:33:29+03:00

Во время фестиваля Фото: Из материалов пресс-службы

Кроме того, посетив ее, этот статут за собой официально закрепили еще 40 человек

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В минувшие выходные - 11 и 12 августа, в парке Горкинско-Ометьевский лес впервые в Казани прошел фестиваль самозанятых. Это мероприятие посетило более семи тысяч человек, рассказал во время "делового понедельника" председатель городского комитета экономического развития Артур Валиахметов.

Помимо всего прочего, для посетителей был организовали маркет с отдельной зоной для продажи фермерской продукции, фуд-корт и детская зона отдыха.

Фестиваль был задуман как презентация услуг, которые предоставляют на данный момент самозанятые. Таковых в нем приняли участие 176 человек. В итоге всего за два дня они заработали столько, сколько обычно получали за две недели.

Еще одним итогом фестиваля стало то, что на нем в качестве самозанятых зарегистрировалось еще 40 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU