2019-08-12T12:32:10+03:00
Происшествия

В Татарстане директор турфирмы, обманувшая клиентов на 1,7 миллиона рублей, получила отсрочку от колонии

Женщина ничего не бронировала, а деньги просто положила себе в карман
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Нижнекамске 36-летняя директор местной турфирмы была признана виновной в мошенничестве.

Как было доказано в суде, с 2017 по 2018 года женщина заключила договора с 24 жителями Нижнекамска и Казани. Всем им был обещан отдых за границей. Однако вместо того, чтобы забронировать путевки для них у туроператоров, женщина все деньги положила себе в карман. Сумма причиненного ею ущерба превысила 1,7 миллиона рублей.

- Свою вину директор турфирмы признала, но частично. В итоге суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. При этом женщине была дана отсрочка от наказания, пока ее ребенок не достигнет 14 летнего возраста, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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