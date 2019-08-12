2019-08-12T12:54:55+03:00
Общество

Опять без горячей воды: в Набережных Челнах начинается четвертый этап опрессовки труб

Он пройдет с 13 по 27 августа
Алина ГАБДУЛИНА
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Без горячей воды останутся жилые дома десятков местных комплексов, а также детсады и магазиныБез горячей воды останутся жилые дома десятков местных комплексов, а также детсады и магазиныФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Набережных Челнах начался четвертый и завершающий в 2019 году этап опрессовки труб. В ряде домов горячая вода будет отключена с 13 по 27 августа.

Так, в перечень адресов, где ее в это время не будет, попали дома комплексов №№ 12, 13, 14 (кроме №14/10, 14/09, 14/08, 14/08а, 14/07, 14/05а,б,в,г, 14/06а и 14/06), 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 44.

Также без горячей воды останутся жилые дома 43/15, 43/18, магазин 42/17а, 45/01А, 45/03, 45/08 (2), 45/09, 45/13, 45/14, 45/15/1, 45/15/2, 45/15/2а, детсады 45/17, 45/08а, 45/09а,45/16, 45/14а,

В список попали и комплексы №№ 46 ЖК "Солнечный" (блоки А,В,Г), 59 (кроме 59/01), 60, 62 комплекса полностью, и некоторые здания поселка Орловка: ТЦ "Еврогрупп", Медколледж, КНИТУ-КАИ, ЗАГС, ФЦ "Планета-Фитнес", ТЦ "Сити Молл", Кампи, ТЦ "Торговый квартал", "Toyota центр", "Ньютон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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